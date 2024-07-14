Актриса Шеннен Доэрти, звезда "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованных", умерла после длительной борьбы с раком

Умерла звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти: актриса долго боролась с онкологией

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Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", скончалась в возрасте 53 лет. По информации Variety, причиной смерти стал рак, с которым она боролась с 2015 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Thebry260, CC BY-SA 4.0

Шеннен родилась в Мемфисе, штат Теннесси. В раннем возрасте её семья переехала в Лос-Анджелес, и уже в 10 лет она начала свою карьеру на телевидении, сыграв в сериале "Отец Мерфи". Её кинодебют состоялся в 1982 году в фильме Рона Ховарда "Ночная смена". В её фильмографии также значатся такие молодёжные фильмы, как "Смертельное влечение", "Девочки хотят повеселиться" и "Тусовщики из супермаркета".

Популярность пришла к ней в 1990 году, когда она исполнила роль брюнетки Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" на канале Fox. В 1998 году она присоединилась к другому культовому проекту — сверхъестественной драме о трёх сёстрах, "Зачарованные", где сыграла старшую из трёх сестёр, Прю Холливелл.