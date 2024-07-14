Тимоти Шаламе и Джеймс Мэнголд создавали напряжённую атмосферу на съёмках байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе обвинён в токсичном поведении на съёмках фильма о Бобе Дилане

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский таблоид Daily Mail сообщил о токсичном поведении Тимоти Шаламе на съёмочной площадке байопика "Совершенный незнакомец", посвящённого певцу Бобу Дилану.

Фото: commons.wikimedia.org by Carllyttus, CC BY-SA 4.0

По словам участников съёмочной группы, Шаламе запрещал смотреть на него и фотографировать репетиции отдельных сцен, вёл себя "сверхпараноидально", с презрением относился к актёрам массовки и так далее. Один раз он якобы занял трейлер с туалетом, из-за чего образовались огромные очереди.

Источники также утверждают, что режиссёр "Совершенного незнакомца" Джеймс Мэнголд создавал "враждебную рабочую обстановку" и однажды толкнул своего ассистента. В последний день съёмок Мэнголд якобы проигнорировал участников съёмочной команды и поблагодарил исключительно Шаламе.

Студия Searchlight Pictures, выпускающая фильм, заявила, что сведения о токсичном поведении Шаламе и Мэнголда "во многом неверны". Однако руководство признало, что некоторые инциденты действительно произошли на раннем этапе съёмок, но были быстро улажены.

Фильм "Совершенный незнакомец" расскажет о переходе Боба Дилана от фолк-звучания к року. В нём также снялись Эдвард Нортон и Эль Фаннинг. Точная дата релиза пока неизвестна.