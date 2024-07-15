Главные клише турецких сериалов: мафиози, больничные драмы и нескончаемые слёзы

Турецкие сериалы обладают многими достоинствами: в них захватывающие сюжеты, сложные отношения и глубокие драмы. Идеям сценаристов могут позавидовать даже профессиональные писатели.
Однако у них есть и недостатки. Основной из них — клише, которые переходят из одного проекта в другой, сообщает портал "Киноафиша".
Мафия в каждом сериале
Неважно, идёт ли речь о мелодраме или детективе, один из героев обязательно оказывается членом преступной группировки или связанным с ней. Иногда мафиози в прошлом уничтожили семью главного персонажа. Доктор Зло с турецким колоритом присутствует даже в самых маленьких деревнях, не говоря уже о мегаполисах. В финале такие злодеи обязательно получают наказание.
Главный герой почти умирает
Но всегда оказывается в больнице! Белые халаты врачей, бег по коридорам до реанимации, слёзы родственников и друзей — эти сцены присутствуют как в исторических драмах начала XX века, так и в современных триллерах. Трагедия в медицинском учреждении — обязательный элемент.
Литры слёз в каждом эпизоде
Рейтинги играют ключевую роль в производстве турецких сериалов. Чтобы удерживать их на высоком уровне, приходится прибегать к необычным решениям: растягивать раскрытие одной семейной тайны на несколько лет или заставлять суровых мужчин плакать в кадре. В сериалах плачут все: девушки, юноши, почтённые матери семейств и седобородые старцы.
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.