Главные клише турецких сериалов: мафиози, больничные драмы и нескончаемые слёзы

Мафия и литры слёз: 3 клише, которые портят турецкие сериалы

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Турецкие сериалы обладают многими достоинствами: в них захватывающие сюжеты, сложные отношения и глубокие драмы. Идеям сценаристов могут позавидовать даже профессиональные писатели.

Фото: kinopoisk.ru by gochanars, PDM

Однако у них есть и недостатки. Основной из них — клише, которые переходят из одного проекта в другой, сообщает портал "Киноафиша".

Мафия в каждом сериале

Неважно, идёт ли речь о мелодраме или детективе, один из героев обязательно оказывается членом преступной группировки или связанным с ней. Иногда мафиози в прошлом уничтожили семью главного персонажа. Доктор Зло с турецким колоритом присутствует даже в самых маленьких деревнях, не говоря уже о мегаполисах. В финале такие злодеи обязательно получают наказание.

Главный герой почти умирает

Но всегда оказывается в больнице! Белые халаты врачей, бег по коридорам до реанимации, слёзы родственников и друзей — эти сцены присутствуют как в исторических драмах начала XX века, так и в современных триллерах. Трагедия в медицинском учреждении — обязательный элемент.

Литры слёз в каждом эпизоде

Рейтинги играют ключевую роль в производстве турецких сериалов. Чтобы удерживать их на высоком уровне, приходится прибегать к необычным решениям: растягивать раскрытие одной семейной тайны на несколько лет или заставлять суровых мужчин плакать в кадре. В сериалах плачут все: девушки, юноши, почтённые матери семейств и седобородые старцы.