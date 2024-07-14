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Райан Рейнольдс рассказал, что его дети не испугались жестокости и грубости в фильмах про Дэдпула

"Дэдпул и Росомаха" станет первым кинокомиксом Marvel с рейтингом 18+

1:10
Кино

26 июля состоится мировая премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" — единственного кинокомикса Marvel в 2024 году. Этот фильм станет первым в супергеройской киновселенной с рейтингом "18+", хотя все предыдущие картины имели рейтинг "12+". Однако создатели не беспокоятся по этому поводу.

"Дэдпул и Росомаха" станет первым кинокомиксом Marvel с рейтингом 18+
Фото: youtube.com by Marvel Entertainment, PDM

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс отметил, что многие дети смотрели первые две части, несмотря на жестокость и ненормативную лексику Дэдпула. Актёр также добавил, что его собственные дети смотрели "Дэдпула" и "Дэдпула 2".

"Много детей смотрели "Дэдпула" и "Дэдпула 2". Даже мои дети. И они не вышли с сеанса травмированными. Дэдпул не получил рейтинг "18+" просто потому, что это Дэдпул. Это связано с самим персонажем — он очень грубый. Его мозг как недоеденный омлет внутри черепа семилетнего ребенка," — сказал Рейнольдс.

"Дэдпул и Росомаха" станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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