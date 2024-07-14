Актёр Милош Бикович признался, что раньше у него было множество комплексов

Милош Бикович признался, что преодолел множество комплексов на пути к славе

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Холопа" Милош Бикович признался, что справился со множеством комплексов на пути к известности. Об этом пишет издание Комсомольская правда.

Фото: freepik.com by kjpargeter, PDM

Журналисты спросили у актёра, с какими недостатками ему пришлось бороться, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Милош Бикович ответил, что раньше у него было множество комплексов.

"Я думаю, все, которые есть, которые можно вспомнить. Желание быть любимым, жажда признания, с низкой самооценкой, а потом и с завышенной. Думаю, любой человек проходит этот путь в процессе своего взросления. Находит ответы на внутренние вопросы и становится более зрелым. Если задуматься, слово "зрелый" имеет тот же корень с глаголом "зреть", то есть "видеть". Человек, который видит, осознаёт, понимает — это зрелый человек", — признался звезда "Холопа".

Ранее Pravda.Ru писала, в каких ситуациях Милош Бикович отказывает поклонникам в совместной фотографии.