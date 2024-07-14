Яна Чурикова рассказала, какие фильмы ей нравились в детстве

Яна Чурикова рассказала, что в детстве ей нравился фильм "Гостья из будущего"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о своих любимых кинопроектах из детства. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

По словам Яны Чуриковой, ей нравился многосерийный фильм Павла Арсенова "Гостья из будущего".

"Сериалы, которые я смотрела в детстве, возможно, будут знакомы современному подростку, но только опосредованно — например, про Алису Селезнёву многосерийный фильм ["Гостья из будущего" — ред.]. Вот это прямо моё детское-детское кино. И как же я удивилась, что, оказывается, это сейчас приобретает некие новые воплощения кинематографические — вся история", — сообщила она.

При этом телеведущая добавила, что в детстве ей нравилась картина Владимира Аленикова "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". Яна Чурикова уточнила, что любит все проекты, а которых актёр и хореограф Егор Дружинин снимался маленьким.

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