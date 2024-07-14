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Голливудская стерва: после этого фильма Спилберг зарёкся работать с Джулией Робертс

Улыбчивая Джулия Робертс своими капризами снискала себе дурную славу

Кино

Джулия Робертс несмотря на ослепительную улыбку и образ девчонки из соседнего двора, давно числится в списках голливудских стерв. Стивен Спилберг, режиссёр "Капитана Крюка", где актриса играла фею Динь-Динь, заявил, что сотрудничество с ней стало настоящим испытанием. 

Улыбчивая Джулия Робертс своими капризами снискала себе дурную славу
Фото: YouTube канал Популярность by Скриншот видео YouTube канала Популярность, PDM

 На съёмках фильма Робертс изводила всю съёмочную группу своими капризами, истериками и всевозможными требованиями. Из-за этого исполнительницу роли феи Тинкербелл — прозвали Тинкерхелл (в переводе с английского hell — «ад»).После этого фильма Спилберг отказался работать с Джулией Робертс.

«Для нас с Джулией это был не лучший период для совместной работы», - заявил он в одном из интервью. 

 Даже племянница артистки, Эмма Робертс, признавалась, что родство с Джулией не только не помогало ей получать роли, но даже лишило некоторых интересных проектов.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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