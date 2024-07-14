Милош Бикович хочет попробовать себя в новом амплуа: "Намного интереснее"

Милош Бикович хочет заняться видеоиграми

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Милош Бикович, наиболее известный по роли в фильме "Холоп", поделился с поклонниками своими творческими планами на фестивале VK Fest в Москве. Актёр заявил, что хочет попробовать себя в новом качестве — озвучивать персонажей видеоигр.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, PDM

По словам Биковича, ему хотелось бы не просто озвучивать уже готового персонажа, но и принимать участие в его создании. Таким образом, актёр видит себя в роли соавтора игрового персонажа.