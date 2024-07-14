Милош Бикович хочет попробовать себя в новом амплуа: "Намного интереснее"

Милош Бикович, наиболее известный по роли в фильме "Холоп", поделился с поклонниками своими творческими планами на фестивале VK Fest в Москве. Актёр заявил, что хочет попробовать себя в новом качестве — озвучивать персонажей видеоигр.
По словам Биковича, ему хотелось бы не просто озвучивать уже готового персонажа, но и принимать участие в его создании. Таким образом, актёр видит себя в роли соавтора игрового персонажа.
"Вариант, когда ты делаешь роль, а затем озвучиваешь, намного интереснее, потому что так ты считаешься соавтором персонажа. Это не просто озвучка", — заявил Милош Бикович.
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