Жизнь Анны Снаткиной перевернула измена любимого: "До меня он ни разу не был женат, никого не предал"

Анна Снаткина, пережившая боль предательства от любимого человека, даже не думала о новых отношениях. Но однажды судьба улыбнулась ей. Она познакомилась с питерским актёром Виктором Васильевым на съёмках программы "Yesterday live" на Первом канале.
Актриса давно приметила красавчика шоумена на экране и эта встреча стала для неё особенной. В октябре 2012 года они сыграли свадьбу. На тот момент Анна уже ждала ребёнка.
Это было время счастья и радости, однако жизнь приготовила им испытание. Роды оказались очень тяжёлыми, и мама с дочкой провели в больнице более двух недель. К счастью, всё закончилось хорошо.
Сегодня Анна и Виктор воспитывают дочь Веронику. Девочка растёт здоровой и умной. Анна с восторгом говорит о своём муже, называя его потрясающим человеком и идеальным отцом.
"Мой муж — очень хороший человек, потрясающий отец. А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз", — не устает отмечать актриса.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.