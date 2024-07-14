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Жизнь Анны Снаткиной перевернула измена любимого: "До меня он ни разу не был женат, никого не предал"

Разочарованная в любви Анна Снаткина нашла свой идеал в собственном муже

1:18
Кино

Анна Снаткина, пережившая боль предательства от любимого человека, даже не думала о новых отношениях. Но однажды судьба улыбнулась ей. Она познакомилась с питерским актёром Виктором Васильевым на съёмках программы "Yesterday live" на Первом канале.

Разочарованная в любви Анна Снаткина нашла свой идеал в собственном муже
Фото: YouTube канал Show business news by Скриншот видео YouTube канала Show business news, PDM

Актриса давно приметила красавчика шоумена на экране и эта встреча стала для неё особенной. В октябре 2012 года они сыграли свадьбу. На тот момент Анна уже ждала ребёнка.

Это было время счастья и радости, однако жизнь приготовила им испытание. Роды оказались очень тяжёлыми, и мама с дочкой провели в больнице более двух недель. К счастью, всё закончилось хорошо.

Сегодня Анна и Виктор воспитывают дочь Веронику. Девочка растёт здоровой и умной. Анна с восторгом говорит о своём муже, называя его потрясающим человеком и идеальным отцом.

"Мой муж — очень хороший человек, потрясающий отец. А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз", — не устает отмечать актриса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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