У Фаины Раневской хулиганы пытаются то зонтик, то сумочку

В Таганроге, на родине Фаины Раневской, рядом с домом, где прошли её детство и юность (ул. Фрунзе, 10), установлена скульптура, изображающая актрису в образе Ляли из фильма "Подкидыш".
Скульптура, посвящённая памяти великой актрисы была торжественно открыта 16 мая 2008 года в день начала первого международного театрального фестиваля её имени "Великая провинция".
К сожалению, памятник постоянно подвергается нападению вандалов. Они зачем-то постоянно пытаются оторвать либо зонтик, либо сумочку.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.