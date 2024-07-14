Звезда "Холопа" Милош Бикович поделился впечатлениями о ремейках фильма на VK Fest в Москве

Милош Бикович поделился своими мыслями об адаптациях фильма "Холоп"

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович посетил фестиваль VK Fest в Москве и поделился своими мыслями об адаптациях картины. Актёр сообщил, что Турция не единственная страна, снимающая адаптацию российского фильма. Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by Central Partnership, PDM

"Считаю, что это прекрасно. Это один из 10-11 ремейков. Я видел трейлер монгольского ремейка, французского. Это значит, что мы создаём универсальные истории", — отметил Милош Бикович.

Актёр признался, что гордится быть частью проекта, который находит отклик во всём мире.

"Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем в весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории", — заявил актёр.

Милош Бикович активно снимается в российских фильмах. Роль в одном из самых кассовых фильмов российского проката "Холоп" принесла ему широкую известность. Актёр неоднократно говорил, что Россия подарила ему "любовь и возможности", и он к ней "духовно привязан". В 2021 году Бикович получил российское гражданство.