Звезда "Холопа" Милош Бикович поделился впечатлениями о ремейках фильма на VK Fest в Москве

Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович посетил фестиваль VK Fest в Москве и поделился своими мыслями об адаптациях картины. Актёр сообщил, что Турция не единственная страна, снимающая адаптацию российского фильма. Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".
"Считаю, что это прекрасно. Это один из 10-11 ремейков. Я видел трейлер монгольского ремейка, французского. Это значит, что мы создаём универсальные истории", — отметил Милош Бикович.
Актёр признался, что гордится быть частью проекта, который находит отклик во всём мире.
"Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем в весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории", — заявил актёр.
Милош Бикович активно снимается в российских фильмах. Роль в одном из самых кассовых фильмов российского проката "Холоп" принесла ему широкую известность. Актёр неоднократно говорил, что Россия подарила ему "любовь и возможности", и он к ней "духовно привязан". В 2021 году Бикович получил российское гражданство.
"Жить и строить карьеру в России — большая честь. Есть поступки, которые не делаются за гонорары. Россия дала мне любовь и возможности. Я к ней духовно привязан и не могу повернуться спиной", — подчеркнул он.
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