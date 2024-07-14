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Премьера продолжения сериала "Детство Шелдона" о Джорджи и Мэнди состоится 18 октября

Новый сезон сериала "Детство Шелдона" выйдет 18 октября

0:55
Кино

Телеканал CBS объявил точную дату премьеры нового сезона сериала "Детство Шелдона" — Georgie & Mandy's First Marriage ("Первый брак Джорджи и Мэнди"). В США шоу будет выходить по четвергам, а первый эпизод будет показан уже 18 октября. Точное количество эпизодов в первом сезоне пока неизвестно.

Новый сезон сериала "Детство Шелдона" выйдет 18 октября
Фото: youtube.com by Ютуб-канал TV Promos, PDM

Новый сериал во вселенной "Детства Шелдона" расскажет о жизни Джорджи и его невесты Мэнди в Техасе спустя месяц после событий основного шоу. Главные роли снова исполнят Монтана Джордан и Эмили Осмент.

Производством "Первого брака Джорджи и Мэнди" занимаются Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд, которые также работали над "Детством Шелдона". Финальный сезон основного шоу завершился в мае и получил высокие оценки от критиков и зрителей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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