Премьера продолжения сериала "Детство Шелдона" о Джорджи и Мэнди состоится 18 октября

Новый сезон сериала "Детство Шелдона" выйдет 18 октября

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Телеканал CBS объявил точную дату премьеры нового сезона сериала "Детство Шелдона" — Georgie & Mandy's First Marriage ("Первый брак Джорджи и Мэнди"). В США шоу будет выходить по четвергам, а первый эпизод будет показан уже 18 октября. Точное количество эпизодов в первом сезоне пока неизвестно.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал TV Promos, PDM

Новый сериал во вселенной "Детства Шелдона" расскажет о жизни Джорджи и его невесты Мэнди в Техасе спустя месяц после событий основного шоу. Главные роли снова исполнят Монтана Джордан и Эмили Осмент.

Производством "Первого брака Джорджи и Мэнди" занимаются Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд, которые также работали над "Детством Шелдона". Финальный сезон основного шоу завершился в мае и получил высокие оценки от критиков и зрителей.