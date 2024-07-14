Стало известно, сколько заработал мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига" в прокате

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Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей

0:52
Кино

Кассовые сборы спецвыпуска "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

В общей сумме по состоянию на 14 июля мультфильм заработал 201 миллион 805 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за 3 с половиной недели — проект вышел на экраны 20 июня. При этом в день премьеры "Три богатыря. Ни дня без подвига" заработал 10 миллионов рублей.

В качестве режиссёров картины выступили Александр Шоха и Екатерина Салабай, а сценариста — Артём Фучижи. По сюжету 3-м богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны, а также спасти друзей из сказочного мира снов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей
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