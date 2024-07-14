Стало известно, сколько заработал мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига" в прокате

Кассовые сборы спецвыпуска "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.
В общей сумме по состоянию на 14 июля мультфильм заработал 201 миллион 805 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за 3 с половиной недели — проект вышел на экраны 20 июня. При этом в день премьеры "Три богатыря. Ни дня без подвига" заработал 10 миллионов рублей.
В качестве режиссёров картины выступили Александр Шоха и Екатерина Салабай, а сценариста — Артём Фучижи. По сюжету 3-м богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны, а также спасти друзей из сказочного мира снов.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.