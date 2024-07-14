Милош Бикович рассказал, когда отказывает поклонникам в совместной фотографии

Звезда "Холопа" Милош Бикович перечислил случаи, когда отказывается фотографироваться со своими поклонниками. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам актёра, он не любит делать снимки, когда гуляет с ребёнком, разговаривает по телефону, опаздывает куда-либо и находится в церкви.

"Я отказываюсь в 2-х случаях фотографироваться: первый — это если я со своим ребёнком. Тогда у меня нет времени, это время просто не принадлежит даже мне, это принадлежит ему. Я не имею права это отнимать. Второй момент — я не фотографируюсь, если я общаюсь по телефону и если я опаздываю. А так, я не отказываю, даже если это в туалете… [Ещё — ред.] в церкви я отказываю тоже, в храме. Я считаю, что это неприлично — в храме фотографироваться", — признался звезда "Холопа".