Суд оправдал Алека Болдуина по делу о непредумышленном убийстве

Суд прекратил дело против актёра Алека Болдуина

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

На этой неделе в Нью-Мексико состоялось последнее заседание по делу Алека Болдуина. Суд оправдал актёра. Об этом пишет Reuters.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

Во время заседания по делу о непредумышленном убийстве сторона защиты настаивала на том, что прокуроры и полиция скрыли часть важных доказательств. Кроме того, прокуратура не предоставила боеприпасы на заседании. В итоге судья оправдала Алека Болдуина.

Напомним, что 22 октября 2021 года на съёмках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета. Он должен был содержать холостые патроны. Однако они оказались настоящими. В результате режиссёр Джоэл Соуса получил ранение, а оператор Галина Хатчинс погибла.