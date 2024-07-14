Суд оправдал Алека Болдуина по делу о непредумышленном убийстве

На этой неделе в Нью-Мексико состоялось последнее заседание по делу Алека Болдуина. Суд оправдал актёра. Об этом пишет Reuters.
Во время заседания по делу о непредумышленном убийстве сторона защиты настаивала на том, что прокуроры и полиция скрыли часть важных доказательств. Кроме того, прокуратура не предоставила боеприпасы на заседании. В итоге судья оправдала Алека Болдуина.
Напомним, что 22 октября 2021 года на съёмках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета. Он должен был содержать холостые патроны. Однако они оказались настоящими. В результате режиссёр Джоэл Соуса получил ранение, а оператор Галина Хатчинс погибла.
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