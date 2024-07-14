Анна Семенович рассказала, сиквел какого советского фильма она хотела бы посмотреть

Певица Анна Семенович призналась, что хотела бы увидеть продолжение фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман". Об этом пишет Телепрограмма.

По мнению Анны Семенович, хорошее кино не нуждается в сиквеле. Однако она бы всё равно посмотрела продолжение любимой советской картины "Служебный роман".

"Но есть один любимый советский фильм, продолжение которого я бы посмотрела. Это "Служебный роман". Мне кажется, в нём есть много интересных линий второстепенных героев — от активной Шурочки до секретарши Верочки. И узнать больше об их жизни и характерах, при этом увидеть основной сюжет их глазами, было бы интересно", — призналась певица.