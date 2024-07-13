Лето Бена Аффлека: новый флэшмоб, посвящённый мужу Дженнифе р Лопес

Зумеры и миллениалы подражают Бену Аффлеку

Пока Дженнифер Лопес думает, что её пока ещё муж ничего не добился и собирается отсудить у него половину состояния, заграничные зумеры и миллениалы взяли его образ за референс и активно подражают ему.

Фото: t.me/darkvoicemag/41528 by Скриншот видео Телеграм канала darkvoicemag/, PDM

За базовые вещи молодёжь взяла большой стакан холодного кофе, пончики и грустное выражение лица. Только выпечкой увлекаются не все — берегут фигуры.

Парни и девушки снимают ролики с огромными бумажными стаканами и убитым видом. Этому настроению даже придумали своё название: "лето Бена Аффлека".