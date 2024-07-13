Лето Бена Аффлека: новый флэшмоб, посвящённый мужу Дженнифе р Лопес

Пока Дженнифер Лопес думает, что её пока ещё муж ничего не добился и собирается отсудить у него половину состояния, заграничные зумеры и миллениалы взяли его образ за референс и активно подражают ему.
За базовые вещи молодёжь взяла большой стакан холодного кофе, пончики и грустное выражение лица. Только выпечкой увлекаются не все — берегут фигуры.
Парни и девушки снимают ролики с огромными бумажными стаканами и убитым видом. Этому настроению даже придумали своё название: "лето Бена Аффлека".
"Наслаждаюсь летом Бена Аффлека. Гуляю и пью ледяной кофе Данкин в состоянии сильного стрессе".
"Готова к лету Бена Аффлека. Выгляжу напряжённой, но насыщенной кофеином".
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.