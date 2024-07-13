Какую песню Тейлор Свифт больше всего любит Райан Рейнольдс и появится ли она в "Дэдпуле и Росомахе"?

Актёр Райан Рейнольдс поделился, что его любимая песня Тейлор Свифт - "Betty". Она посвящена его дочери, четырёхлетней Бетти. В тексте песни также упоминаются его другие дети — Джеймс и Инес.
В интервью для Variety, ключевые лица предстоящего фильма Marvel "Дэдпул и Росомаха" — Райан Рейнольдс, Хью Джекман и режиссёр Шон Леви - попытались угадать любимые песни друг друга из репертуара Тейлор Свифт.
Хью Джекман предположил, что Рейнольдсу нравится "We Are Never Ever Getting Back Together" (2012), отметив, что он спел её в последний день съёмок. Леви выбрал песню "Gorgeous" (2017), так как в этой песне звучит голос дочери Рейнольдса Джеймс. Однако оба не угадали.
"Ну же, я в эре "Folklore" и "Evermore"", — ответил Райан, сославшись на альбомы певицы.
Свифт уже около 10 лет дружит с женой Рейнольдса, актрисой и моделью Блейк Лайвли. Пару часто видели на мероприятиях вместе с поп-звездой.
Фанаты кино говорят, что Тейлор может появиться в "Дэдпуле и Росомахе" в роли Ослепительной или Леди Дэдпул. Команда фильма не подтверждает, но и не опровергает эти слухи.
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