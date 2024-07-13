Почти половина поколения Z выключает фильмы при появлении интимных сцен

Поколение Z против откровенных сцен в кино

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Почти половина представителей поколения Z (43%) признаются, что выключают фильмы при появлении сексуальных сцен — это больше, чем среди представителей других поколений. Эти данные опубликовала компания Talker Research, основываясь на опросе 2000 американцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, PDM

В то же время миллениалы оказались наиболее терпимыми к интимным сценам на экране. Стоит отметить, что современный кинематограф сложно обвинить в избытке сексуальных эпизодов — исследование The Economist показало, что количество обнажённых тел и сексуальных сцен сократилось почти на 40% с 2000 года, сообщает портал Super.ru.

Тем не менее, такие проекты, как "Игра престолов", активно используют данную тему. 27% опрошенных считают сексуальные сцены неуместными в кино и на телевидении. 43% респондентов полагают, что откровенные кадры всегда либо в большинстве случаев не нужны, не приносят удовольствия и не улучшают сюжет. Однако существуют значительные гендерные различия: женщины почти в два раза чаще выключают фильм при появлении сексуальной сцены, чем мужчины (42% и 23% соответственно).