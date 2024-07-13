Как турецкие сериалы меняют восприятие отношений: психологи рассказали о негативных последствиях для зрителей

Почему турецкие сериалы вредят вашим отношениям: мнение психологов

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Турецкие сериалы в настоящее время пользуются огромной популярностью у зрителей, особенно среди женщин. Эти проекты, как правило, являются мелодрамами, рассказывающими о любви главных героев. Мужчины в этих историях изображены сильными и отважными, готовыми до конца бороться за своих возлюбленных.

Фото: youtube by Иванова Ольга, PDM

Однако психологи предупреждают, что турецкие сериалы могут формировать вредные установки, которые негативно сказываются на реальных отношениях. В таких сюжетах мужчины часто представлены эмоционально холодными, заставляя своих партнёрш страдать от их безразличия.

Кроме того, многочисленные интриги в сериалах создают впечатление, что эмоциональные качели в отношениях — это норма. Главные герои то признаются друг другу в любви, то ранят жестокими словами.

Сериал "Великолепный век" ярко демонстрирует патриархат и крайнюю жертвенность женщин, что, по мнению экспертов, может побудить зрительниц отказаться от защиты своих личных границ.

Также вызывает критику обилие драматических моментов в романах. Главные герои часто проходят через тяжёлые испытания, такие как неизлечимые болезни, тюремные заключения или утрата близких. На фоне этих событий обычная жизнь кажется слишком скучной.

И, наконец, психологи отмечают, что турецкие сериалы часто показывают роскошную и богатую жизнь. Мужчины в этих проектах балуют своих партнёрш дорогими подарками, что создает у зрительниц ожидание такого же импульсивного отношения к деньгам и в реальной жизни, сообщает портал "Киноафиша".