"Гадкий я 4" стартовал в российских кинотеатрах спустя неделю после выхода в других странах

13 июля в кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма "Гадкий я 4" — ровно через неделю после его выхода в остальном мире. Хотя официального проката в РФ не планировалось, сети кинотеатров всё же показывают новинку по параллельному импорту с привычным русским дубляжом для стран СНГ.
Изначально планировалось начать показывать мультфильм в российских кинотеатрах с 6 июля, но позже премьеру перенесли. Причина переноса даты на неделю остаётся неизвестной.
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