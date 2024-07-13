"Гадкий я 4" стартовал в российских кинотеатрах спустя неделю после выхода в других странах

В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма "Гадкий я 4"

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13 июля в кинотеатрах России состоялась премьера мультфильма "Гадкий я 4" — ровно через неделю после его выхода в остальном мире. Хотя официального проката в РФ не планировалось, сети кинотеатров всё же показывают новинку по параллельному импорту с привычным русским дубляжом для стран СНГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Изначально планировалось начать показывать мультфильм в российских кинотеатрах с 6 июля, но позже премьеру перенесли. Причина переноса даты на неделю остаётся неизвестной.

В "Гадкий я 4" главный герой сталкивается с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самое сложное испытание для Грю — это воспитание сына, который с младенчества очень напоминает своего отца.