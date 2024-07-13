Третий сезон "Эйфории" стартует в январе 2025 года: HBO подтверждает возвращение основного каста

HBO объявил дату начала съёмок третьего сезона сериала "Эйфория"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

HBO объявил о начале производства третьего сезона сериала "Эйфория". Съёмки начнутся в январе 2025 года, и все основные актёры вернутся к своим ролям.

Фото: youtube.com by Max Latinoamérica, PDM

Руководитель драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси рассказала, что компания довольна сотрудничеством с создателем сериала Сэмом Левинсоном и с нетерпением ждёт выхода нового сезона.

"Я очень рада, что мы готовы начать производство третьего сезона "Эйфории" в январе. Мы очень довольны нашим творческим партнёрством с Сэмом Левинсоном и невероятным актёрским составом шоу. Мы с нетерпением ждём выпуска нового сезона "Эйфории" для фанатов," — заявила Орси.

"Эйфория" — американский подростковый драматический сериал с Зендеей, Сидни Суини, Мод Апатоу и другими актёрами в главных ролях. Третий сезон изначально планировался к выходу в 2025 году, но, скорее всего, его премьера состоится не раньше 2026 года.