Тренировки супергероя: безумный режим Хью Джекмана для роли Росомахи

Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи

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Быть супергероем означает тренироваться как супергерой. Комик и актёр Роб Дилейни, сыгравший одну из ролей в фильме "Дэдпул и Росомаха", поделился безумным режимом тренировок Хью Джекмана. По словам Роба, его коллеге приходилось делать по 800 отжиманий в день, чтобы поддерживать идеальный рельеф бицепсов.

Фото: youtube.com by Ryan Reynolds, PDM

"Хью невероятно подтянут. Он потрясающий! Я всегда думал, что мускулы супергероев — это всего лишь грим или спецэффекты. Оказалось, что Джекман действительно выглядит по-супергеройски, ведь он постоянно отжимается", — рассказал Дилейни.

Стоит отметить, что сам исполнитель роли Росомахи уверен: физические нагрузки положительно влияют не только на внешность, но и на состояние интеллекта. По словам Хью, он искренне наслаждается процессом тренировок, хотя до конца выработать привычку правильно питаться ему так и не удалось.