Эдди Мёрфи и Пейдж Батчер стали мужем и женой

Эдди Мёрфи женился в 63 года

0:38 Your browser does not support the audio element. Кино

По прошествии 6 лет после помолвки актёр Эдди Мёрфи женился на модели Пейдж Батчер. Об этом пишет издание People.

Фото: unsplash.com by Robert Oh, PDM

На торжественной церемонии, котороя состоялась 9 июля на острове Ангилья, присутствовали только близкие пары. Невеста была одета в платье с корсетом, а 63-летний номинант на премию "Оскар" — в белый костюм. Пара уже воспитывает 8-летнюю дочь Иззи и 5-летнего сына Макса. При этом их отношениям уже почти 12 лет.

Ранее Эдди Мёрфи заявил, что истории Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Принса стали для него поучительными.