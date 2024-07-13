Эдди Мёрфи и Пейдж Батчер стали мужем и женой

По прошествии 6 лет после помолвки актёр Эдди Мёрфи женился на модели Пейдж Батчер. Об этом пишет издание People.
На торжественной церемонии, котороя состоялась 9 июля на острове Ангилья, присутствовали только близкие пары. Невеста была одета в платье с корсетом, а 63-летний номинант на премию "Оскар" — в белый костюм. Пара уже воспитывает 8-летнюю дочь Иззи и 5-летнего сына Макса. При этом их отношениям уже почти 12 лет.
Ранее Эдди Мёрфи заявил, что истории Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Принса стали для него поучительными.
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