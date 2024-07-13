Николь Кидман подозревают в убийстве в трейлере сериала "Идеальная пара"

Netflix выпустил трейлер мини-сериала "Идеальная пара" про загадочное убийство

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Netflix представил трейлер мини-сериала "Идеальная пара" — экранизации книги Элин Хильдербранд с тем же названием. В центре сюжета — писательница Грир Гаррисон Уинбери (её роль исполняет Николь Кидман) и её муж Таг (Лив Шрайбер), которые кажутся идеальной парой.

Фото: YouTube канал FRESH Trailers by Скриншот видео YouTube канала FRESH Trailers, PDM

История разворачивается вокруг свадьбы Амелии Сакс (Ив Хьюсон) и представителя известного клана на острове Нантакет. Её будущая свекровь Грир, которая не одобряет этот брак, но не жалеет денег на торжество, обещающее стать главным событием сезона.

И тут на пляже находят труп. По мере того как раскрываются тайны, разворачивается расследование, словно сошедшее со страниц книг Уинбери. Все оказываются под подозрением, включая саму писательницу.

Режиссёром сериала выступила Сюзанна Бир, известная по фильму "Птичий короб". Премьера шестисерийного сезона состоится на Netflix 5 сентября.