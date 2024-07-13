"Головоломка 2" вошла в топ-3 самых кассовых мультфильмов в истории

Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" превысили 1,275 миллиарда долларов в мировом прокате. Соответствующие сведения опубликованы на портале Box Office Mojo.

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

Таким образом, анимационный проект занял третью строчку самых кассовых мультфильмов в истории. "Головоломка 2" обогнала по сборам проекты "Суперсемейка 2" (1,242 миллиарда долларов) и "Холодное сердце" (1,274 миллиарда долларов). Второе и первое место в рейтинге занимают картины "Братья Супер Марио в кино" (1,361 миллиарда долларов) и "Холодное сердце 2" (1,451 миллиарда долларов).

В "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.