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"Головоломка 2" вошла в топ-3 самых кассовых мультфильмов в истории

Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов

1:07
Кино

Накануне кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" превысили 1,275 миллиарда долларов в мировом прокате. Соответствующие сведения опубликованы на портале Box Office Mojo.

Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

Таким образом, анимационный проект занял третью строчку самых кассовых мультфильмов в истории. "Головоломка 2" обогнала по сборам проекты "Суперсемейка 2" (1,242 миллиарда долларов) и "Холодное сердце" (1,274 миллиарда долларов). Второе и первое место в рейтинге занимают картины "Братья Супер Марио в кино" (1,361 миллиарда долларов) и "Холодное сердце 2" (1,451 миллиарда долларов).

В "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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