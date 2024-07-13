Жан Рено с водяным пистолетом во французской комедии с 1 августа в России

1 августа в российский прокат выходит французский кассовый хит — комедия "Отпуск не по-детски" про стариков и сирот, которым некуда возвращаться.
Режиссёром картины выступил Клод Зиди-младший, сын известного комедиографа Клода Зиди. Главные роли исполнили Жан Рено, Кев Адамс, Даниэль Прево, Лилиан Ровер и Фирмин Ришар.
Сюжет фильма рассказывает об управляющем приютом для пожилых людей и сирот Милане. Однажды социальная служба решает закрыть это учреждение и Милану приходится искать новое место для своих подопечных. Таким местом становится дом отдыха на юге Франции. Там им предстоит уживаться и налаживать контакт с другими постояльцами.
"Мы гоняемся за счастьем по всему свету, а потом понимаем, что оно рядом", - говорит герой Жана Рено, когда ситуация заходит в тупик.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.