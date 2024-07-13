Жан Рено с водяным пистолетом во французской комедии с 1 августа в России

Французская комедия "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено выходит в российский прокат

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

1 августа в российский прокат выходит французский кассовый хит — комедия "Отпуск не по-детски" про стариков и сирот, которым некуда возвращаться.

Фото: YouTube канал RWV Films by Скриншот видео YouTube канала RWV Films, PDM

Режиссёром картины выступил Клод Зиди-младший, сын известного комедиографа Клода Зиди. Главные роли исполнили Жан Рено, Кев Адамс, Даниэль Прево, Лилиан Ровер и Фирмин Ришар.

Сюжет фильма рассказывает об управляющем приютом для пожилых людей и сирот Милане. Однажды социальная служба решает закрыть это учреждение и Милану приходится искать новое место для своих подопечных. Таким местом становится дом отдыха на юге Франции. Там им предстоит уживаться и налаживать контакт с другими постояльцами.