Рене Зеллвегер в роли сильной женщины, которой тяжёлая болезнь не мешает вести расследование

Рене Зеллвегер сыграла адвоката с опухолью мозга в "Джейн Смит"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Рене Зеллвегер исполнит главную роль в телевизионной версии романа Джеймса Паттерсона "12 месяцев жизни", который теперь получит название "Джейн Смит".

Фото: YouTube канал Стаканчик by Скриншот видео YouTube канала Стаканчик, PDM

В центре сюжета — юрист по имени Джейн. У неё обнаруживают онкологическое заболевание, но она не собирается сдаваться. Несмотря на болезнь, Джейн решает продолжить расследование дела.

Книга "12 месяцев жизни" была опубликована в прошлом году и стал первой в серии триллеров о Джейн Смит. Вторая часть под названием "Трудно убить" выйдет 29 июля.

По планам автора Джеймса Паттерсона, будет написана и третья книга, которая пока называется "Крест". Ожидается, что кино адаптация романа получит нескольких сезонов.