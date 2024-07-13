Рене Зеллвегер в роли сильной женщины, которой тяжёлая болезнь не мешает вести расследование

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Рене Зеллвегер сыграла адвоката с опухолью мозга в "Джейн Смит"

0:49
Кино

Рене Зеллвегер исполнит главную роль в телевизионной версии романа Джеймса Паттерсона "12 месяцев жизни", который теперь получит название "Джейн Смит".

Рене Зеллвегер сыграла адвоката с опухолью мозга в "Джейн Смит"
Фото: YouTube канал Стаканчик by Скриншот видео YouTube канала Стаканчик, PDM

В центре сюжета — юрист по имени Джейн. У неё обнаруживают онкологическое заболевание, но она не собирается сдаваться. Несмотря на болезнь, Джейн решает продолжить расследование дела.

Книга "12 месяцев жизни" была опубликована в прошлом году и стал первой в серии триллеров о Джейн Смит. Вторая часть под названием "Трудно убить" выйдет 29 июля.

По планам автора Джеймса Паттерсона, будет написана и третья книга, которая пока называется "Крест". Ожидается, что кино адаптация романа получит нескольких сезонов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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