Рене Зеллвегер в роли сильной женщины, которой тяжёлая болезнь не мешает вести расследование

Рене Зеллвегер исполнит главную роль в телевизионной версии романа Джеймса Паттерсона "12 месяцев жизни", который теперь получит название "Джейн Смит".
В центре сюжета — юрист по имени Джейн. У неё обнаруживают онкологическое заболевание, но она не собирается сдаваться. Несмотря на болезнь, Джейн решает продолжить расследование дела.
Книга "12 месяцев жизни" была опубликована в прошлом году и стал первой в серии триллеров о Джейн Смит. Вторая часть под названием "Трудно убить" выйдет 29 июля.
По планам автора Джеймса Паттерсона, будет написана и третья книга, которая пока называется "Крест". Ожидается, что кино адаптация романа получит нескольких сезонов.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.