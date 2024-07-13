Никому бы такого не пожелала: дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как семья пережила утрату

Анна Заворотнюк рассказала, что ее семья прошла через ад

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", тяжело переживает утрату матери. Как известно 29 мая её не стало после пяти лет тяжёлой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга.

Фото: Информ TV is licensed under public domain

После смерти матери Анна взяла паузу, чтобы пережить утрату, перестала делиться новостями со своими подписчиками. Но сейчас решила рассказать о том, что ей пришлось пережить. По словам Анны, ей было очень тяжело смириться с уходом матери, но девушка старается не поддаваться депрессии и продолжает жить дальше.

"Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся", — пояснила дочь актрисы.

Анна добавила, что не обращает внимания на то, что пишут о её семье в прессе и не испытывает негатива по этому поводу. Сейчас она живёт на две страны и ждёт, когда её муж приедет в Россию из Дубая, чтобы снова быть рядом с любимым человеком.