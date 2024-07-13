Энтони Старр рассказал, какие роли не будет исполнять после финала "Пацанов"

Энтони Старр не планирует играть супергероев после финала "Пацанов"

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда популярного сериала "Пацаны" Энтони Старр заявил, что больше не хочет играть супергероев после финала ленты. Об этом он сообщил во время подкаста Happy Sad Confused.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0

Актёр признался, что с возвратом ему становится сложнее выполнять различные трюки в кино.

"Сомневаюсь, что я ещё снимусь в супергеройских проектах. Я старею, моё тело больше не хочет участвовать в экшен-сценах", — объяснил 48-летний Энтони Старр.

Ранее Pravda.Ru писала, что создателю "Пацанов" Эрику Крипке становится всё труднее удивлять зрителей картины.