Энтони Старр рассказал, какие роли не будет исполнять после финала "Пацанов"

Звезда популярного сериала "Пацаны" Энтони Старр заявил, что больше не хочет играть супергероев после финала ленты. Об этом он сообщил во время подкаста Happy Sad Confused.
Актёр признался, что с возвратом ему становится сложнее выполнять различные трюки в кино.
"Сомневаюсь, что я ещё снимусь в супергеройских проектах. Я старею, моё тело больше не хочет участвовать в экшен-сценах", — объяснил 48-летний Энтони Старр.
Ранее Pravda.Ru писала, что создателю "Пацанов" Эрику Крипке становится всё труднее удивлять зрителей картины.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.