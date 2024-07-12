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"Плохие парни до конца" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдут онлайн 23 июля

Новый фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдет онлайн 23 июля

0:58
Кино

Объявлена дата онлайн-релиза четвертой части комедийного боевика "Плохие парни до конца" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Фильм станет доступен на iTunes и Amazon Prime уже 23 июля.

Новый фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдет онлайн 23 июля
Фото: youtube.com by Sony Pictures Entertainment, PDM

Сюжет рассказывает о двух лучших детективах Майами, которые оказываются в бегах. Майк и Маркус противостоят коррумпированному преступному синдикату, а полицейские неотступно следуют за ними, ведь на кону стоят их жизни, а головы становятся мишенями.

Четвёртые "Плохие парни" произвели неожиданное впечатление в прокате, собрав $363 миллиона по всему миру. На данный момент фильм занимает 8-е место в списке самых кассовых проектов года. Лидером этого списка является пиксаровская "Головоломка 2" с $1,27 миллиарда в кассе, значительно опережая идущую следом "Дюну: Часть вторая".

BAD BOYS: RIDE OR DIE – Final Trailer (HD)
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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