"Плохие парни до конца" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдут онлайн 23 июля

Объявлена дата онлайн-релиза четвертой части комедийного боевика "Плохие парни до конца" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Фильм станет доступен на iTunes и Amazon Prime уже 23 июля.
Сюжет рассказывает о двух лучших детективах Майами, которые оказываются в бегах. Майк и Маркус противостоят коррумпированному преступному синдикату, а полицейские неотступно следуют за ними, ведь на кону стоят их жизни, а головы становятся мишенями.
Четвёртые "Плохие парни" произвели неожиданное впечатление в прокате, собрав $363 миллиона по всему миру. На данный момент фильм занимает 8-е место в списке самых кассовых проектов года. Лидером этого списка является пиксаровская "Головоломка 2" с $1,27 миллиарда в кассе, значительно опережая идущую следом "Дюну: Часть вторая".
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