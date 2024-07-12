Сцена с падением коня в фильме "Мой любимый чемпион" вызвала возмущение зоозащитников

Зоозащитники потребовали запретить показ фильма "Мой любимый чемпион"

Недавно в сети появились кадры со съёмочной площадки фильма "Мой любимый чемпион", на которых видно, как коню связывают ноги и снимают его падение. Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк инициировала петицию с призывом запретить показ фильма, которую поддержали более 2 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Mirus Luna, CC BY 3.0

Режиссёр проекта Александр Данилов поспешил успокоить зоозащитников, объяснив, что упавший конь был специально подготовленным каскадёрским животным. Он подчеркнул, что во время съёмок особое внимание уделялось безопасности как актёров, так и лошадей, а коня, исполнившего роль Джонатана, заменяли четыре дублёра.

Он уточнил, что для сцены падения были изготовлены специальные мягкие брёвна, обшитые поролоном. Сам трюк, вызвавший критику в интернете, выполняли профессиональные каскадёры вместе с подготовленным каскадёрским конем, сообщает SHOT.

Данилов отметил, что конь здоров и продолжает участвовать в других проектах. Он заверил, что ни одно животное не пострадало во время съёмок, а команда уважает "конный мир и их чувства".