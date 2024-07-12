Джерри Брукхаймер подтверждает: Брэд Питт действительно сам управлял болидом Формулы-1

Брэд Питт лично пилотировал болид на съёмках фильма о Формуле-1

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер ответил на вопрос об участии известного актёра Брэда Питта в съёмках фильма о Формуле-1, который выйдет в международный прокат 25 июня 2025 года, а в Северной Америке — 27 июня.

Фото: youtube.com by ONE Media, PDM

"Действительно ли Питт сам был за рулём, или это была компьютерная графика? Это был Брэд. Он действительно управлял машиной — три месяца тренировок и работа с лучшими каскадёрами. Льюис даже сказал: "Послушай, у тебя действительно всё хорошо получается". И это настоящий комплимент", — передаёт пресс-служба Формулы-1 слова Брукхаймера.

Производство фильма началось в 2023 году. Съёмки проходили на недавнем Гран-при Великобритании и будут продолжены на других этапах Формулы-1.