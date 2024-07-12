Вышел новый трейлер романтической комедии "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук: премьера 12 сентября

Компания "Атмосфера кино" выпустила первый трейлер романтической комедии "Любовь зла". В главной роли снялся Никита Кологривый, известный по фильму "Слово пацана".
Сюжет фильма рассказывает о воре Максиме и девушке Еве (Катерина Ковальчук), владелице квартиры, которую Максим намеревался ограбить. Ева переживает тяжёлое расставание с бывшим парнем и находится на грани самоубийства. Сможет ли Максим убедить её, что жизнь стоит того, чтобы за неё бороться и не сдаваться?
Продюсерами ромкома стали братья Сарик и Гевонд Андреасяны. Премьера "Любовь зла" запланирована на 12 сентября.
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