Вышел новый трейлер романтической комедии "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук: премьера 12 сентября

Вышел трейлер комедии "Любовь зла" с участием Никиты Кологривого

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Атмосфера кино" выпустила первый трейлер романтической комедии "Любовь зла". В главной роли снялся Никита Кологривый, известный по фильму "Слово пацана".

Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, PDM

Сюжет фильма рассказывает о воре Максиме и девушке Еве (Катерина Ковальчук), владелице квартиры, которую Максим намеревался ограбить. Ева переживает тяжёлое расставание с бывшим парнем и находится на грани самоубийства. Сможет ли Максим убедить её, что жизнь стоит того, чтобы за неё бороться и не сдаваться?

Продюсерами ромкома стали братья Сарик и Гевонд Андреасяны. Премьера "Любовь зла" запланирована на 12 сентября.