Джордж Клуни 18 лет спал со 126-килограммовым поросёнком и ни разу не пожалел

В 1988 году звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Джордж Клуни встречался с актрисой Келли Престон и в период ухаживания подарил ей маленького черного поросёнка по имени Макс.
Девушка была разочарована подарком, она ждала чего-то другого, и отказалась от такого необычного презента. Поэтому жить с хрюкающим питомцем актёру пришлось самому.
При этом ни Джордж, ни животное об этом ни разу не пожалели: Макс прожил у своего хозяина 18 лет, разъелся до 126 килограмм и даже забирался в постель к Клуни, когда тому было особенно грустно.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.