Джордж Клуни 18 лет спал со 126-килограммовым поросёнком и ни разу не пожалел

Минипиг больше центнера весом стал лучшим другом Джорджа Клуни

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1988 году звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Джордж Клуни встречался с актрисой Келли Престон и в период ухаживания подарил ей маленького черного поросёнка по имени Макс.

Фото: СУДЬБА ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ by Скриншот видео YouTube канала СУДЬБА ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ, PDM

Девушка была разочарована подарком, она ждала чего-то другого, и отказалась от такого необычного презента. Поэтому жить с хрюкающим питомцем актёру пришлось самому.

При этом ни Джордж, ни животное об этом ни разу не пожалели: Макс прожил у своего хозяина 18 лет, разъелся до 126 килограмм и даже забирался в постель к Клуни, когда тому было особенно грустно.