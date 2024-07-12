Студия Marvel представила дебютный тизер-трейлер кинокомикса "Капитан Америка: Дивный новый мир" с Энтони Маки в главной роли

Студия Marvel выпустила трейлер нового "Капитана Америки"

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Студия Marvel представила первый тизер-трейлер кинокомикса "Капитан Америка: Дивный новый мир". Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года.

Фото: youtube.com by Marvel Entertainment, PDM

Главную роль исполнил Энтони Маки. В сюжете фильма титул Капитана Америки переходит к Сэму Уилсону, известному как Сокол. Теперь у него появляются новые обязательства перед командой "Мстителей" и всем миром.

В фильме также снялись Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Тим Блейк Нельсон и другие. Режиссёром выступил Джулиус Она, известный по фильму "Люс".

Бюджет "Дивного нового мира" превысил 300 миллионов долларов, в основном из-за пересъёмок. Трилогия "Первый мститель" с Крисом Эвансом, начавшаяся в 2011 году, собрала в мировом прокате 2,236 миллиарда долларов.