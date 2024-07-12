Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, распродав картины и мебель, выставили на продажу свой особняк.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу свой особняк. Желающие могут приобрести их любовное гнёздышко за 68 миллионов долларов. Не так давно они устроили распродажу картин и мебели из своего дома.

Фото: t.me/darkvoicemag is licensed under public domain

Сейчас Бен Аффлек живёт у своей бывшей жены Дженнифер Гарнер. Их отношения не переходят границ дружбы, никакой романтики и Гарнер как-то умудряется лавировать между двумя мужчинами — бывшим и настоящим. Дженнифер давно в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером. Говорят, что дом Гарнер в Лос-Анджелесе достаточно просторный, чтобы в нём могли разместиться все.

Тем временем Дженнифер Лопес планирует подать в суд на Бена Аффлека, чтобы отсудить у него половину имущества. И это несмотря на то, что у неё в 2,5 раза больше средств на счету. Она считает, что Аффлек воспользовался ею, чтобы улучшить своё финансовое положение, так как в основном они тратили деньги Лопес.

Кажется, Бен не ожидал, что месть этой страстной женщины будет ещё более горячей, чем она сама.

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