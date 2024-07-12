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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, распродав картины и мебель, выставили на продажу свой особняк.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк

1:18
Кино

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу свой особняк. Желающие могут приобрести их любовное гнёздышко за 68 миллионов долларов. Не так давно они устроили распродажу картин и мебели из своего дома.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк
Фото: t.me/darkvoicemag is licensed under public domain

Сейчас Бен Аффлек живёт у своей бывшей жены Дженнифер Гарнер. Их отношения не переходят границ дружбы, никакой романтики и Гарнер как-то умудряется лавировать между двумя мужчинами — бывшим и настоящим. Дженнифер давно в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером. Говорят, что дом Гарнер в Лос-Анджелесе достаточно просторный, чтобы в нём могли разместиться все.

Тем временем Дженнифер Лопес планирует подать в суд на Бена Аффлека, чтобы отсудить у него половину имущества. И это несмотря на то, что у неё в 2,5 раза больше средств на счету. Она считает, что Аффлек воспользовался ею, чтобы улучшить своё финансовое положение, так как в основном они тратили деньги Лопес.

Кажется, Бен не ожидал, что месть этой страстной женщины будет ещё более горячей, чем она сама.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сергей Филиппов ушёл из жизни одиноким и всеми забытым стариком.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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