Виталий Милонов заявил, что в России необходимо ограничить показы сериалов Турции и Кореи

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал создать нацпроект "Российский сериал", чтобы заменить турецкие и корейские ленты на отечественном телевидении. Об этом он сообщил в ходе беседы с RT.
По мнению Виталия Милонова, картины из Кореи и Турции достойны 1-2% эфирного времени.
"Не надо превращать российскую аудиторию в массу, пережёвывающую любой сериал и контент. Мы такое проходили, спасибо. Рабыня Изаура и Сиси Кэпвелл уже насиловали мозг нашим зрителям. Турецкие или корейские сериалы надо как-то лимитировать, выпускать их ограниченно — 1-2% эфирного времени достаточно", — заявил депутат.
Напомним, что ранее Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы. По словам депутата, в них не показывают истинные реалии жизни.
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