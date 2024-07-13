Николай Бандурин рассказал о забавном случае во время съёмок фильма Леонида Гайдая

Николая Бандурина перепутали с полковником КГБ во время съёмок фильма Леонида Гайдая

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Актёр Николай Бандурин рассказал, что во время съёмок фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" с ним случилась забавная ситуация. Об этом он сообщил сайту aif.ru.

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По словам Николая Бандурина, картину снимали в дни путча, когда произошла попытка отстранения от власти президента Советского Союза Михаила Горбачёва. Тогда актёра перепутали с полковником КГБ из-за формы.

"Один забавный случай был связан как раз с этим. Одна из сцен снималась в воинской части, а на обед всю съёмочную группу возили в другую воинскую часть, в офицерскую столовую. Я не стал переодеваться, поехал, в чём был на съёмочной площадке. И когда приехал в форме полковника КГБ, там сразу шухер пошёл! Вокруг голоса: путч, КГБ, проверка! Все встали на уши, а оказалось, что это просто актёры пришли покушать", — рассказал Николай Бандурин.

При этом актёр сообщил, что во время съёмок фильма на площадке создавалась "удивительная творческая атмосфера" благодаря режиссёру.

"Очень интересно смотреть, как он [Леонид Гайдай — ред.] работает, как буквально горит на площадке. Леонид Иович очень любил, когда актёры сами что-то придумывают, предлагают какие-то интересные вещи. И хотя он был уже в возрасте, он всё равно царил на площадке. Возникала удивительная творческая атмосфера — сколько было трёпа забавного, сколько было смешного!", — заявил он.

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