Дмитрий Колдун предложил создать сиквел "Собачьего сердца"

Дмитрий Колдун считает, что сиквел "Собачьего сердца" вряд ли будет удачным

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Певец Дмитрий Колдун предложил создать продолжение фильма Владимира Бортко "Собачье сердце". Об этом пишет Телепрограмма.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Он заявил, что сиквел можно назвать "Возвращение Шарикова". По словам певца, в картине хорошо было бы показать, как профессор Преображенский даёт ещё один шанс Шарикову.

"Мне кажется, было бы здорово снять сиквел на "Собачье сердце". Назвать, например, "Возвращение Шарикова" или что-то в этом роде. Профессор Преображенский даёт ему второй шанс и пересадил его не в тело маргинала-алкоголика, а в тело нормального человека", — предложил Дмитрий Колдун.

Тем не менее, по мнению певца, сиквел вряд ли получится качественным. Однако Дмитрий Колдун уточнил, что продолжение всё равно интересно было бы посмотреть.

Ранее Pravda.Ru писала, что в фильме "Собачье сердце" нашли киноляп с колокольчиком.