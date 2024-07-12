Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить эффектную закуску "Божья коровка"
Саудовцы заказывают аэротакси у немецкого стартапа
Благодаря вентилятору можно на 70% сократить затраты электроэнергии
Как создать красивый и малоуходный сад: 6 крутых лайфхаков
Как правильно приучить котёнка к лотку: советы и рекомендации
Врач Десенко посоветовал выполнять садово-огородные работы, сидя на стульчике
Врач Завадская: боли в шее могут мучить человека от нескольких дней до нескольких лет
В Московской области упал и разбился самолёт Superjet-100, погибли трое
Ксения Собчак: непревзойденная ведущая "ДОМа2" и её роль в шоу
Стала известна дата выхода мультфильма "Миньоны 3"

Мультфильм "Миньоны 3" выйдет 30 июня 2027 года

0:44
Кино

Компания Universal Pictures и студия Illumination анонсировали дату выхода мультфильма "Миньоны 3". Картина появится в кинотеатрах 30 июня 2027 года. Об этом пишет издание Variety.

Мультфильм "Миньоны 3" выйдет 30 июня 2027 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра предстоящего анимационного проекта выступит Пьер Коффин. Ранее он работал над первыми 3-мя частями "Гадкого я". Сценарий напишет Брайан Линч, который известен по картине "Миньоны" 2015 года. Детали сюжета пока не сообщаются.

В серии мультфильмов "Миньоны" показали приключения маленьких помощников Грю. Они собрали в прокате более 2 миллиардов долларов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Анализ ДНК показывает, что чума была причиной упадка фермеров каменного века
Секреты приготовления домашней пиццы
Врач Митьковский: лучше использоваться их после консультации со специалистом
Врач Ильяшенко: фрукты и овощи натощак лучше не есть
Канада стала мировой столицей автокраж
Алсу улетела на элитный курорт после развода: подробности скандала
ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза
Фильм "Анора" выйдет в российский прокат
Врач Толмасова: для поддержания здоровья важно отказаться от алкогольных напитков
Врач Гришин: перед приёмом препаратов для биохакинга нужно обследование
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников