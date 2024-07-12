Стала известна дата выхода мультфильма "Миньоны 3"

Мультфильм "Миньоны 3" выйдет 30 июня 2027 года

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Universal Pictures и студия Illumination анонсировали дату выхода мультфильма "Миньоны 3". Картина появится в кинотеатрах 30 июня 2027 года. Об этом пишет издание Variety.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра предстоящего анимационного проекта выступит Пьер Коффин. Ранее он работал над первыми 3-мя частями "Гадкого я". Сценарий напишет Брайан Линч, который известен по картине "Миньоны" 2015 года. Детали сюжета пока не сообщаются.

В серии мультфильмов "Миньоны" показали приключения маленьких помощников Грю. Они собрали в прокате более 2 миллиардов долларов.