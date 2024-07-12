Чародей и рыцарь смеха: как прошли последние годы Сергея Филиппова

Народный артист РСФСР Сергей Николаевич Филиппов родился 24 июня 1912 года. За свою жизнь он сыграл более чем в 100 кинофильмах и запомнился зрителям как талантливый комедийный актёр.
Его фразы "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе" и "Масик хочет водочки" стали крылатыми. Коллеги называли его мастером, чародеем и рыцарем смеха. Сергей Николаевич умело пользовался своей пластичностью, его мимика была уникальной и неповторимой, создавая неподражаемые комические образы на экране и на театральной сцене.
В Театре комедии, где он служил, на постановках с участием Филиппова всегда был аншлаг. Однако в конце жизни актёр остался всеми забытым стариком. Актёр ушёл из жизни в возрасте 77 лет 19 апреля 1990 года в своей квартире. Его тело обнаружили соседи через две недели после смерти.
Сергей Николаевич пережил свою супругу, с которой прожил 40 лет, всего на один год. Её смерть стала для него тяжёлым ударом и он очень страдал от одиночества. На похороны собирали всем миром, потому что актёр отличался расточительностью, не умел копить и в старости жил очень скромно.
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