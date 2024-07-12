За сердце Дженнифер Лопес уже началась борьба: очередь из мужчин, включая бывших

Хейтеры Дженнифер Лопес уже предвкушают её одинокое и несчастное будущее после развода с Беном Аффлеком. Но к сердцу певицы уже выстраиваются мужчины, в том числе бывшие.
Издание In Touch Weekly сообщает, что рэпер Дрейк "готов и ждёт", когда Дженнифер будет окончательно свободна. Как джентльмен, он никогда не будет строить отношения с ней, пока она состоит в браке с Аффлеком, пусть и только по документам. Но он хочет попытать счастья и завоевать сердце Джей Ло. Пока он просто хочет "показать ей, как надо веселиться", но не против и чего-то большего, ведь он безумно влюблён в знаменитость с детства, поскольку разница в возрасте у них 17 лет.
"Дженнифер всегда была одной из самых больших страстей Дрейка, и он говорит, что-то, что было между ними много лет назад, было невероятным. Тогда он никогда не настаивал на большем, но все знают, что он был бы рад серьезно встречаться с ней", — рассказал источник.
Источники близкие к актрисе полагают, что Дженнифер, вероятно, захочет сделать перерыв, прежде чем в очередной раз решиться на серьёзные отношения.
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