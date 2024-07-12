За сердце Дженнифер Лопес уже началась борьба: очередь из мужчин, включая бывших

Дрейк признался, что безумно любит Дженнифер Лопес с самого детства

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Хейтеры Дженнифер Лопес уже предвкушают её одинокое и несчастное будущее после развода с Беном Аффлеком. Но к сердцу певицы уже выстраиваются мужчины, в том числе бывшие.

Фото: YouTube канал TheEllenShow by Скриншот видео YouTube канала TheEllenShow, PDM

Издание In Touch Weekly сообщает, что рэпер Дрейк "готов и ждёт", когда Дженнифер будет окончательно свободна. Как джентльмен, он никогда не будет строить отношения с ней, пока она состоит в браке с Аффлеком, пусть и только по документам. Но он хочет попытать счастья и завоевать сердце Джей Ло. Пока он просто хочет "показать ей, как надо веселиться", но не против и чего-то большего, ведь он безумно влюблён в знаменитость с детства, поскольку разница в возрасте у них 17 лет.

"Дженнифер всегда была одной из самых больших страстей Дрейка, и он говорит, что-то, что было между ними много лет назад, было невероятным. Тогда он никогда не настаивал на большем, но все знают, что он был бы рад серьезно встречаться с ней", — рассказал источник.

Источники близкие к актрисе полагают, что Дженнифер, вероятно, захочет сделать перерыв, прежде чем в очередной раз решиться на серьёзные отношения.

Ранее Pravda.Ru писала, что бутанцы перещеголяли белорусов в применении картошки, устроив картофельную баню для Екатерины Андреевой.