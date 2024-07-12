Анастасия Макеева ответила на слухи о том, что она выгнала пасынка из квартиры

Анастасия Макеева рассказала, что вместе с мужем оплатила квартиру пасынку

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Анастасия Макеева сообщила, что она и её супруг оплатили аренду квартиры для пасынка. Ранее блогер Антон Суворкин распространил слухи о том, что актриса якобы выгнала пасынка из своей квартиры.

Фото: Центральное Телевидение by YouTube канал Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Основанием для этих слухов послужила аудиозапись, на которой, как утверждается, Анастасия Макеева отчитывает сына своего супруга за то, что он не хочет быть самостоятельным. Однако сама актриса опровергла эти слухи, напомнив, что хотя её и развлекают "фантазии" прессы, но она уже судилась с журналистами за клевету.

Макеева рассказала, что сын Романа Малькова сам принял решение переехать из их квартиры. Более того, актриса помогла ему с переездом и оплатила часть аренды.

"Решение переехать было принято самостоятельно и мы, как успеете заметить, в дружелюбной обстановке приехали отмечать новоселье заказанными подарками, и в поздравлении с днем рождения озвучиваем, что, собственно и за квартиру платили мы. Так что драмы никакой нет", — заявила Макеева в личном блоге.

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