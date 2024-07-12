Начались съёмки сериала "Таганрог" о героях подполья Великой Отечественной войны

Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"

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"Газпром-медиа холдинг" совместно с кинокомпанией "Триикс медиа" приступил к производству военной исторической драмы "Таганрог" о героях подполья Великой Отечественной войны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Триикс медиа".

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Съёмки пройдут в Ростовской и Ленинградской областях, а также Санкт-Петербурге. Сериал будет состоять из 8 эпизодов. В качестве режиссёра выступит Армен Назикян. В картине примут участие более 760 актёров. Среди них — Денис Донской, Сергей Жарков, Юрий Батурин и другие.

Действие сериала начнётся в 1941 году. Офицер госбезопасности Виктор Швец приезжает в Таганрог. Он должен организовать и вести разведывательную и подпольную деятельность.