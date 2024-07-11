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"Руки прочь от котиков": как пользователи социальных сетей раскрыли жестокое преступление

Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили

1:50
Кино

Документальные фильмы стали вновь набирать популярность незадолго до пандемии. В 2019 году вышел один из лучших представителей жанра тру-крайм, который мало кому удалось превзойти.

Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, CC BY-SA 4.0

Речь идёт о фильме "Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу", который вызвал большой резонанс на Западе, но почему-то остался незамеченным среди российских зрителей. Этот фильм считается новым этапом в документальном кино.

Начинается он с шокирующего происшествия: в интернете появляется жуткое видео, в котором неизвестный убивает котят. Пользователи социальных сетей, возмущённые такой жестокостью, начинают собственное расследование, чтобы раскрыть личность убийцы. Они даже не подозревают, в какой ужас они погружаются.

Сюжет разворачивается стремительно. Это неудивительно, ведь фильм состоит всего из трёх серий. Помимо захватывающего сюжета, у этой документалки есть несколько преимуществ, которые выделяют её среди других:

  • Повествование держит зрителя в напряжении от начала до конца. В каждой серии раскрываются небольшие детали расследования, вызывая новые вопросы, на которые хочется скорее получить ответы.
  • Отличная операторская работа и монтаж. Тщательно подобранные материалы, реконструированные переписки, скриншоты — все это делает фильм максимально реалистичным.
  • Актуальность. "Руки прочь от котиков" поднимает важные вопросы о влиянии социальных сетей на нашу жизнь.

Рейтинг 7,8 подтверждает, что создателям фильма удалось вызвать сильные эмоции и отклик в сердцах зрителей, сообщает портал "Киноафиша".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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