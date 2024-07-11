"Руки прочь от котиков": как пользователи социальных сетей раскрыли жестокое преступление

Документальные фильмы стали вновь набирать популярность незадолго до пандемии. В 2019 году вышел один из лучших представителей жанра тру-крайм, который мало кому удалось превзойти.
Речь идёт о фильме "Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу", который вызвал большой резонанс на Западе, но почему-то остался незамеченным среди российских зрителей. Этот фильм считается новым этапом в документальном кино.
Начинается он с шокирующего происшествия: в интернете появляется жуткое видео, в котором неизвестный убивает котят. Пользователи социальных сетей, возмущённые такой жестокостью, начинают собственное расследование, чтобы раскрыть личность убийцы. Они даже не подозревают, в какой ужас они погружаются.
Сюжет разворачивается стремительно. Это неудивительно, ведь фильм состоит всего из трёх серий. Помимо захватывающего сюжета, у этой документалки есть несколько преимуществ, которые выделяют её среди других:
Рейтинг 7,8 подтверждает, что создателям фильма удалось вызвать сильные эмоции и отклик в сердцах зрителей, сообщает портал "Киноафиша".
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.