Известная по роли в "Сиянии" Шелли Дюваль умерла во сне спустя четыре дня после своего 75-летия

Ушла из жизни актриса Шелли Дюваль, известная по фильму "Сияние"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Американская актриса кино и телевидения Шелли Алексис Дюваль, известная по роли Венди Торренс — жены персонажа Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" (18+), скончалась через четыре дня после своего 75-летия. Об этом сегодня сообщил THR.

Фото: youtube.com by iVideos, PDM

Артистка умерла во сне в своём доме в Техасе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, как сообщил изданию партнёр Шелли.

Дюваль родилась в 1949 году в Техасе и начала свою актёрскую карьеру в 1970 году, когда её "открыл" режиссёр Роберт Олтмен. В её фильмографии насчитывается около шестидесяти работ, и она была удостоена около тридцати наград и номинаций, включая две номинации на "Эмми", номинацию на BAFTA и приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1977 году.

Последний раз актриса появилась на экране в прошлом году в фильме ужасов "Лесные холмы".