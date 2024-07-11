Netflix выпустил долгожданный тизер научно-фантастического триллера "Платформа 2" с Миленой Смит и Ховиком Кеучкеряном

Netflix представил тизер нового научно-фантастического триллера "Платформа 2" — продолжения популярного одноимённого фильма.
Исходя из доступной информации, сюжетная основа останется прежней: зрители снова окунутся в мрачный мир башни с множеством этажей, где заключённые готовы пойти на всё ради еды, которая появляется на загадочной платформе.
Главные роли в продолжении исполнили Милена Смит, известная по фильму "Параллельные матери", и Ховик Кеучкерян, звезда сериала "Бумажный дом". Сюжет обещает быть не менее напряжённым и захватывающим, чем в первой части.
Премьера фильма "Платформа 2" назначена на 4 октября 2024 года.
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