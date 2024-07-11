Уход голливудских студий из России привёл к резкому росту популярности отечественных фильмов

Доля российских фильмов на ТВ выросла до 78% после ухода Голливуда

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Более двух лет назад голливудские студии ушли из России, прекратив показывать свои новинки в стране. С тех пор доля американских блокбастеров в РФ резко снизилась, тогда как популярность российских фильмов на телевидении возросла. Такой вывод сделал "Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на данные компании Mediascope.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Seguin, CC BY-SA 4.0

В период с января по май 2024 года доля зарубежных фильмов на федеральных телеканалах достигла минимума и составила 21,9%, в то время как доля российских фильмов выросла до 78,1%. Таким образом, количество зарубежного кино сократилось почти вдвое, а объём российского контента увеличился примерно на 20%.

Самыми популярными фильмами среди зрителей в возрасте 10-45 лет по итогам года стабильно остаются показанные 31 декабря советские ленты, такие как "Иван Васильевич меняет профессию" и "Ирония судьбы". В топ-10 также вошли современные российские фильмы: "Последний богатырь", "Конёк-горбунок" и "Т-34".