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Киану Ривз рассматривается на главную роль в экранизации романа Майкла Крайтона "Извержение"

Киану Ривз может сыграть главную роль в экранизации романа "Извержение"

1:23
Кино

Sony заплатила семизначную сумму за права на экранизацию романа Майкла Крайтона и Джеймса Паттерсона "Извержение". По информации Deadline, главную роль в фильме может исполнить Киану Ривз.

Киану Ривз может сыграть главную роль в экранизации романа "Извержение"
Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что актёр ведёт переговоры, но официально его участие в проекте ещё не подтверждено.

Роман "Извержение" был начат Крайтоном и завершен Паттерсоном после смерти Крайтона в 2008 году. Сюжет книги рассказывает о катастрофическом извержении вулкана на Гавайях, за которым скрывается ещё более страшная военная тайна.

Режиссёрами фильма выступят лауреаты премии "Оскар" Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, известные по документальному фильму "Фри-соло". Продюсерами станут соавтор книги Джеймс Паттерсон и вдова Майкла Крайтона Шерри Крайтон.

Майкл Крайтон, прославившийся своими научно-фантастическими и техно-триллерами, является автором таких бестселлеров, как "Штамм Андромеда" и "Сфера". Его роман "Парк Юрского периода" послужил основой для фильма Стивена Спилберга. Книги Крайтона проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров и переведены на 38 языков. Он также известен как создатель популярного телесериала "Скорая помощь".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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